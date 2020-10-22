Из-за кибератаки на Бундестаг: ЕС ввел санкции против двух агентов российской разведки

22 октября, 2020, 20:48

Совет Европейского союза ввел санкции против двух сотрудников ГРУ России и одной организации, из-за причастности к кибератакам на парламент Германии в 2015 году

Об этом говорится в Пресс-релизы Совета ЕС.

"Эта кибератака была направлена на информационную систему парламента и задела его способность работать в течение нескольких дней. Похищено значительное количество данных, пострадали электронные адреса нескольких членов парламента, в том числе канцлера Ангелы Меркель", - говорится в сообщении.

Так, под санкции попали начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и Дмитрий Бадинь, которого считают офицером военной разведки 85-го главного центра спецслужб ГРУ.

Также санкции наложены на один 85-й Главный центр специальных служб ГРУ РФ.

Они включают запрет на выезд и замораживание активов, наложенных на физических лиц, и замораживание активов, наложенное на организацию. Кроме того, лицам и структурам ЕС запрещено предоставлять средства тем, кто попал в список.

Напомним, в 2015 году компьютерная сеть немецкого парламента стала жертвой беспрецедентной атаки неизвестных хакеров. В том же году влиятельное издание Spigel сообщил, что хакерская атака на внутреннюю сеть немецкого Бундестага была осуществлена хакерами из РФ.

Так, в 2020 году послы ЕС одобрили санкции за кибератаке на Бундестаг на двоих и одну организацию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb