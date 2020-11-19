В Беларуси умерла актриса Любовь Румянцева

19 ноября, 2020, 14:55

В возрасте 77 лет скончалась актриса театра и кино Любовь Румянцева

Об этом сообщили представители национальной киностудии "Беларусьфильм" на странице в Facebook .

"Не стало Заслуженной артистки БССР Любви Григорьевны Румянцевой. Любовь Григорьевна сделала неоценимый вклад в развитие и популяризацию белорусского кино и театра", - говорится в сообщении.

Отметим, актриса сыграла в фильмах: "Альпийская баллада", "Аннушка", "Дорога на Рюбецаль", "Венок сонетов", "Расписание на послезавтра", "Три талера".

Сегодня ни стало заслуженной артистки БССР Любови Григорьевны Румянцевой. Любовь Григорьевна внесла неоценимый вклад в ... Опубликовано Belarusfilm Среда, 18 ноября 2020 г.

Напомним, на 85-м году жизни скончался театральный режиссер Роман Виктюк .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb