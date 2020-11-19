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Espreso.tvМирВ Беларуси умерла актриса Любовь Румянцева

В Беларуси умерла актриса Любовь Румянцева


фото: belros.tv
В возрасте 77 лет скончалась актриса театра и кино Любовь Румянцева

Об этом сообщили представители национальной киностудии "Беларусьфильм" на странице в Facebook .

"Не стало Заслуженной артистки БССР Любви Григорьевны Румянцевой. Любовь Григорьевна сделала неоценимый вклад в развитие и популяризацию белорусского кино и театра", - говорится в сообщении.

Отметим, актриса сыграла в фильмах: "Альпийская баллада", "Аннушка", "Дорога на Рюбецаль", "Венок сонетов", "Расписание на послезавтра", "Три талера".

Сегодня ни стало заслуженной артистки БССР Любови Григорьевны Румянцевой. Любовь Григорьевна внесла неоценимый вклад в ...

Опубликовано Belarusfilm Среда, 18 ноября 2020 г.

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