Украинский клуб одержал вторую подряд победу в Лиге чемпионов
Об этом сообщает SportArena .
18 ноября в столице Хорватии "Мотор" переиграл "Загреб" - 24:23.
В первом тайме "Загреб" вел с преимуществом в три мяча, но на большой перерыв команды ушли при равном счете - 13:13. Во второй половине встречи "Мотора" удалось одержать победу.
Это вторая победа "Мотора" в Лиге чемпионов. В предыдущем туре украинский клуб переиграл словенский "Целье" - 32:31.
Украинский клуб занимает пятое место в группе B.
В следующем матче Лиги чемпионов "Мотор" 26 ноября дома примет "Загреб".
Лига чемпионов
Группа B
18 ноября
"Загреб" (Хорватия) - "Мотор" (Украина) - 23:24
- Напомним, 5 ноября в 1-м туре квалификационного раунда Евро-2022 сборная Украины по гандболу сыграла вничью с Россией со счетом 27:27 .
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