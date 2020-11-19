Украинский клуб одержал вторую подряд победу в Лиге чемпионов

19 ноября, 2020, 09:41

Запорожский гандбольный клуб "Мотор" одолел "Загреб" и одержал вторую победу на групповом раунде Лиги чемпионов

Об этом сообщает SportArena .

18 ноября в столице Хорватии "Мотор" переиграл "Загреб" - 24:23.

В первом тайме "Загреб" вел с преимуществом в три мяча, но на большой перерыв команды ушли при равном счете - 13:13. Во второй половине встречи "Мотора" удалось одержать победу.

Это вторая победа "Мотора" в Лиге чемпионов. В предыдущем туре украинский клуб переиграл словенский "Целье" - 32:31.

Украинский клуб занимает пятое место в группе B.

В следующем матче Лиги чемпионов "Мотор" 26 ноября дома примет "Загреб".

Лига чемпионов

Группа B

18 ноября

"Загреб" (Хорватия) - "Мотор" (Украина) - 23:24

Напомним, 5 ноября в 1-м туре квалификационного раунда Евро-2022 сборная Украины по гандболу сыграла вничью с Россией со счетом 27:27 .

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