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Espreso.tvСпортУкраинский клуб одержал вторую подряд победу в Лиге чемпионов

Украинский клуб одержал вторую подряд победу в Лиге чемпионов


фото: handball.motorsich.com
Запорожский гандбольный клуб "Мотор" одолел "Загреб" и одержал вторую победу на групповом раунде Лиги чемпионов

Об этом сообщает SportArena .

18 ноября в столице Хорватии "Мотор" переиграл "Загреб" - 24:23.

В первом тайме "Загреб" вел с преимуществом в три мяча, но на большой перерыв команды ушли при равном счете - 13:13. Во второй половине встречи "Мотора" удалось одержать победу.

Это вторая победа "Мотора" в Лиге чемпионов. В предыдущем туре украинский клуб переиграл словенский "Целье" - 32:31.

Украинский клуб занимает пятое место в группе B.

В следующем матче Лиги чемпионов "Мотор" 26 ноября дома примет "Загреб".

Лига чемпионов

Группа B

18 ноября

"Загреб" (Хорватия) - "Мотор" (Украина) - 23:24

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