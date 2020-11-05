Сборная Украины сыграла вничью с Россией в квалификации Евро-2022
5 ноября, 2020, 18:35
В 1-м туре квалификационного раунда Евро-2022 сборная Украины по гандболу сыграла вничью с Россией со счетом 27:27
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч проходил на нейтральной территории - в Минске. Букмекеры считали россиян безусловным фаворитом с коэффициентом - 1.37. На победу Украины - 4.26.
На чемпионат Европы по гандболу выйдут команды, занявшие 1 и 2 места в группе, а также 4 лучшие команды, которые в своих квартетах займут третьи места.
7 ноября сборные Украины и России встретятся во 2-м туре отбора. Также в группе выступают Фарерские острова и Чехия - с ними наша команда сыграет весной.
Евро-2022
Квалификация
5 ноября
Украина - Россия 27:27
- 16 июня стало известно, что мужская сборная Украины по гандболу сыграет против России в отборе на Евро-2022.
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