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Espreso.tvСпортСборная Украины сыграла вничью с Россией в квалификации Евро-2022

Сборная Украины сыграла вничью с Россией в квалификации Евро-2022


фото: handball.net.ua
В 1-м туре квалификационного раунда Евро-2022 сборная Украины по гандболу сыграла вничью с Россией со счетом 27:27

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч проходил на нейтральной территории - в Минске. Букмекеры считали россиян безусловным фаворитом с коэффициентом - 1.37. На победу Украины - 4.26.

На чемпионат Европы по гандболу выйдут команды, занявшие 1 и 2 места в группе, а также 4 лучшие команды, которые в своих квартетах займут третьи места.

7 ноября сборные Украины и России встретятся во 2-м туре отбора. Также в группе выступают Фарерские острова и Чехия - с ними наша команда сыграет весной.

Евро-2022

Квалификация

5 ноября

Украина - Россия 27:27

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