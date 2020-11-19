Система заказов власти против их политических оппонентов, - Турчинов о вызовах на допрос лидеров Майдана

19 ноября, 2020, 22:12

Экс-глава Верховной Рады Александр Турчинов назвал вызовы на допросы лидеров Майдана системой заказов власти против их политических оппонентов

Об этом он сказал в эфире программы "Красная линия с Сергеем Высоцким", передает Эспрессо.TV.

"Эта власть никогда не понимала Майдан и я убежден, что она его боялась и продолжает бояться. Это не первая провокация. Что касается уголовных дел. Знаем, сколько дел открыто против активистов Майдана и против наших военных и волонтеров. К сожалению, на примере этого дела, когда по указанию депутатов ОПЗЖ ГБР хочет выслужиться. Такой союз капитулянтов и коллаборационистов. Сознательно делать это за день до годовщины Революции Достоинства это система заказов власти против их политических оппонентов", - сказал Турчинов.