СБУ назвало официальную причину обысков в Музее Революции Достоинства

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности Украины обращает внимание на то, что следственные действия, которые происходят сегодня в помещении Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства, проводит Главное управление Национальной полиции в городе Киеве, в процессуальным руководством столичной прокуратуры. Сотрудники СБУ привлечены следователями для оперативного сопровождения в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом Украины ", - говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что подозревают чиновников мемориального комплекса в хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта.

"Задокументировано, что руководство Музея заключило договоры на почти 150 млн грн на работы по реконструкции и благоустройству объектов мемориального комплекса. Подрядчикам был перезахоронены аванс в размере 80% от суммы договора, составило 111 млн грн", - отметили в Службе.

В СБУ добавили, что в установленные соглашениями сроки работы фактически не проводились. Однако большинство полученных подрядчиком бюджетных средств было потрачено не на цели, которые прописаны в соответствующих договорах.

Проводились ли обыски у подрядчиков, в СБУ не указали.