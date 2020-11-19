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Espreso.tvОбществоСБУ назвало официальную причину обысков в Музее Революции Достоинства

СБУ назвало официальную причину обысков в Музее Революции Достоинства


фото: rfe
СБУ заявила, что подозревает персонал Музея Революции Достоинства в хищениях: были выделены деньги на мемориал подрядчикам, но работы не начались в установленное по договору время

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности Украины обращает внимание на то, что следственные действия, которые происходят сегодня в помещении Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства, проводит Главное управление Национальной полиции в городе Киеве, в процессуальным руководством столичной прокуратуры. Сотрудники СБУ привлечены следователями для оперативного сопровождения в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом Украины ", - говорится в сообщении.

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В СБУ заявили, что подозревают чиновников мемориального комплекса в хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта.

"Задокументировано, что руководство Музея заключило договоры на почти 150 млн грн на работы по реконструкции и благоустройству объектов мемориального комплекса. Подрядчикам был перезахоронены аванс в размере 80% от суммы договора, составило 111 млн грн", - отметили в Службе.

В СБУ добавили, что в установленные соглашениями сроки работы фактически не проводились. Однако большинство полученных подрядчиком бюджетных средств было потрачено не на цели, которые прописаны в соответствующих договорах.

Проводились ли обыски у подрядчиков, в СБУ не указали.

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