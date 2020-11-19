Потенциальный соперник Усика назвал слабые места украинца
19 ноября, 2020, 17:45
Британский тяжеловес Даниэль Дюбуа знает, как победить украинца Александра Усика
Об этом боксер сообщил на youtube-канале Boxing Social.
По словам Дюбуа, против Усика надо использовать боксерские умения, силу и размеры.
"Я увидел у Усика слабые места. Одно из них - это то, что он не самый крупный супертяжеловес. Но у него есть и козыри - это передвижение, боксерские умения, вход-выход. Поэтому со своей стороны нужно применять против него боксерские умения, основы , силу и размеры. Но это будет другая история", - сказал Даниэль Дюбуа.
23-летний британец выиграл все свои 14 боев, в 13 из которых победил нокаутом.
- 4 ноября сообщалось, что если Джошуа откажется от титула WBO, соперником украинца Александра Усика может стать другой британский тяжеловес Даниэль Дюбуа.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-