Потенциальный соперник Усика назвал слабые места украинца

19 ноября, 2020, 17:45

Британский тяжеловес Даниэль Дюбуа знает, как победить украинца Александра Усика

Об этом боксер сообщил на youtube-канале Boxing Social.

По словам Дюбуа, против Усика надо использовать боксерские умения, силу и размеры.

"Я увидел у Усика слабые места. Одно из них - это то, что он не самый крупный супертяжеловес. Но у него есть и козыри - это передвижение, боксерские умения, вход-выход. Поэтому со своей стороны нужно применять против него боксерские умения, основы , силу и размеры. Но это будет другая история", - сказал Даниэль Дюбуа.

23-летний британец выиграл все свои 14 боев, в 13 из которых победил нокаутом.

4 ноября сообщалось, что если Джошуа откажется от титула WBO, соперником украинца Александра Усика может стать другой британский тяжеловес Даниэль Дюбуа.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb