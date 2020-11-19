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Espreso.tvОбществоПалаты представителей США поддержала ужесточение санкций против Беларуси

Палаты представителей США поддержала ужесточение санкций против Беларуси

18 ноября Палата представителей Конгресса США одобрила в среду законопроект "О суверенитете, правах человека и демократию в Беларуси"

Об этом сообщает портал TUT.by.

Законопроект был представлен конгрессменом Крисом Смитом. Он является одним из авторов актов о демократии в Беларуси в 2004, 2006 и 2011 годах.

Как отмечается в пояснении к документу, тем самым расширяются полномочия президента США о введении санкций в связи с выборами 2020 году в Беларуси.

"Президент США может ввести визовые санкции против любого иностранца, члена Центральной избирательной комиссии Беларуси или участвовал в манипуляциях на выборах, или относительно правительственного лица, ответственного за преследования независимых СМИ, или представителя Союзного государства, или российского гражданина, который принимал значительное участие в преследовании СМИ, нарушении прав человека относительно политических репрессий в Беларуси ", - говорится в тексте.

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Также обновленный Акт о демократии в Беларуси содержит следующие положения:

  • признает Координационный совет законным институтом для участия в диалоге о мирной передаче власти и не признает Александра Лукашенко "законно избранным лидером Беларуси";
  • призывает провести новые президентские и парламентские выборы в свободной и справедливой форме в соответствии со стандартами ОБСЕ; призывает освободить всех политических заключенных без каких-либо предварительных условий;
  • поддерживает стремление народа Беларуси в свободе вероисповедания;
  • оказывает помощь в продвижении демократии и гражданского общества в Беларуси;
  • заявляет, что США не признают включения Беларуси в Союзное государство с Россией;
  • требует от США стратегии по продвижению речи, свободы интернета и доступа к информации;
  • оказывает поддержку белорусским СМИ и представителям IT-сектора.

Инициатива должна также получить одобрение Сената США, после чего ее отправят на подпись президенту.

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