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Espreso.tvОбществоК деоккупации Крыма, Приднестровья, территорий Грузии: нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект о недопуске РФ в G7

К деоккупации Крыма, Приднестровья, территорий Грузии: нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект о недопуске РФ в G7

Палата представителей Конгресса США проголосовала законопроект, имеющий помешать возвращению России права участвовать во встречах "Большой семерки"

Об этом сообщает "Голос Америки" .

Документ запрещает использовать федеральные средства для "поддержки или содействия участию России в заседаниях G7 и восстановления G8 с участием РФ".

Прописаны в законопроекти ограничения прекращают действовать после того, как госсекретарь и директор национальной разведки США смогут убедить Конгресс в том, что РФ "прекратила любое вмешательство в выборы в США или в других странах G7, государствах НАТО и ЕС", выполняет обязательства " Обязательства по минскому соглашениями и "прекратила незаконную оккупацию Крыма, Южной Осетии и Абхазии, вывела свои войска из Приднестровья".

Сейчас законопроект должен рассмотреть Сенат. В случае одобрения документа сенаторами он поступит на подпись президенту США.

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