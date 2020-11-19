Месси заявил, что устал быть причиной всех проблем в "Барселоне"

19 ноября, 2020, 10:04

Аргентинский футболист Лионель Месси заявил, что ему надоело быть причиной всех проблем в "Барселоне"

Об этом сообщает Mundo Deportivo .

Таким образом, Месси отреагировал на вопрос о том, является ли его сложные отношения с Гризманн причиной тяжелой адаптации французского форварда в "Барселоне".

"Если честно, я устал быть причиной всех проблем в клубе", - сказал Месси в аэропорту Барселоны после возвращения из расположения сборной Аргентины.

В Лионеля Месси летом возник конфликт с руководством "Барселоны", аргентинец до сих пор не продлил контракт с испанским клубом и может его оставить летом 2021 на правах свободного агента.

18 ноября стало известно, что "Манчестер Сити" намерен воспользоваться финансовыми проблемами "Барселоны" и зимой осуществить трансфер лидера каталонцев Лионеля Месси .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb