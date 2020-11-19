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Espreso.tvСпортМесси заявил, что устал быть причиной всех проблем в "Барселоне"

Месси заявил, что устал быть причиной всех проблем в "Барселоне"


фото: Reuters
Аргентинский футболист Лионель Месси заявил, что ему надоело быть причиной всех проблем в "Барселоне"

Об этом сообщает Mundo Deportivo .

Таким образом, Месси отреагировал на вопрос о том, является ли его сложные отношения с Гризманн причиной тяжелой адаптации французского форварда в "Барселоне".

"Если честно, я устал быть причиной всех проблем в клубе", - сказал Месси в аэропорту Барселоны после возвращения из расположения сборной Аргентины.

В Лионеля Месси летом возник конфликт с руководством "Барселоны", аргентинец до сих пор не продлил контракт с испанским клубом и может его оставить летом 2021 на правах свободного агента.

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