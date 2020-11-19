Месси заявил, что устал быть причиной всех проблем в "Барселоне"
19 ноября, 2020, 10:04
Аргентинский футболист Лионель Месси заявил, что ему надоело быть причиной всех проблем в "Барселоне"
Об этом сообщает Mundo Deportivo .
Таким образом, Месси отреагировал на вопрос о том, является ли его сложные отношения с Гризманн причиной тяжелой адаптации французского форварда в "Барселоне".
"Если честно, я устал быть причиной всех проблем в клубе", - сказал Месси в аэропорту Барселоны после возвращения из расположения сборной Аргентины.
В Лионеля Месси летом возник конфликт с руководством "Барселоны", аргентинец до сих пор не продлил контракт с испанским клубом и может его оставить летом 2021 на правах свободного агента.
- 18 ноября стало известно, что "Манчестер Сити" намерен воспользоваться финансовыми проблемами "Барселоны" и зимой осуществить трансфер лидера каталонцев Лионеля Месси .
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