МАУ с 4 декабря возобновляет рейсы в Ереван

19 ноября, 2020, 14:32

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" с 4 декабря возобновляет рейсы в Ереван, которые были отменены в начале октября в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе

Об этом сообщила пресс-служба МАУ.

"Авиакомпания" Международные авиалинии Украины "рада сообщить о возможности восстановления рейсов в Ереван (Армения) с 4 декабря 2020 Рестарт после длительной паузы стал возможен благодаря стабилизации ситуации в регионе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что МАУ планирует осуществлять полеты в аэропорт "Звартноц" и обратно рейсы в Киев два раза в неделю.

Напомним, 7 октября МАУ отменила рейсы в Армению в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе.

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