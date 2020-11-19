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Espreso.tvСпортГвардиола продлил контракт с "Манчестер Сити"

Гвардиола продлил контракт с "Манчестер Сити"


фото: Getty Images
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола продлил контракт с английским клубом до 2023 года

Об этом сообщает официальный сайт "Манчестер Сити".

Новый контракт с испанским тренером рассчитан до лета 2023 года.

Хосеп Гвардиола возглавил "Манчестер Сити" летом 2016 года. Под его руководством команда дважды подряд стала чемпионом Англии, установив рекорд по набранным очкам в одном розыгрыше премьер-лиги, а также завоевала Кубок Англии, два Суперкубка страны и три Кубка лиги.

Также 49-летний Хосеп Гвардиола с 2008 до 2012 года тренировал испанскую "Барселону". В 2013 - 2016 годах возглавлял немецкую "Баварию".

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