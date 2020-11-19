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Espreso.tvСпортФутболист "Шахтера" заявил о намерении продолжить карьеру в топ-клубе

Футболист "Шахтера" заявил о намерении продолжить карьеру в топ-клубе


фото: Getty Images
Полузащитник донецкого "Шахтера" Манор Соломон заявил о намерении продолжить карьеру в европейском топ-клубе

Об этом сообщает The Guardian .

21-летний Соломон убежден, что в свое время он перейдет в одну из лучших лиг мира.

"Президент" Маккаби "был готов продать меня в" Шахтер ", а я хотел уйти. Я посмотрел на историю клуба, все увидел, каких игроков они готовят. Я подумал, что это для меня отличная возможность сыграть в Лиге чемпионов, если я продолжу свою молодую карьеру в этом клубе. я наслаждаюсь жизнью в "Шахтере". Мне всего 21 год, но однажды, скоро или позже, я перейду в одну из лучших лиг мира ", - сказал израильтянин.

Манор Соломон выступает за "Шахтер" с января 2019-го года. В этом сезоне израильтянин провел 11 матчей, забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу.

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