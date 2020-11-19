Футболист "Шахтера" заявил о намерении продолжить карьеру в топ-клубе

19 ноября, 2020, 13:19

Полузащитник донецкого "Шахтера" Манор Соломон заявил о намерении продолжить карьеру в европейском топ-клубе

Об этом сообщает The Guardian .

21-летний Соломон убежден, что в свое время он перейдет в одну из лучших лиг мира.

"Президент" Маккаби "был готов продать меня в" Шахтер ", а я хотел уйти. Я посмотрел на историю клуба, все увидел, каких игроков они готовят. Я подумал, что это для меня отличная возможность сыграть в Лиге чемпионов, если я продолжу свою молодую карьеру в этом клубе. я наслаждаюсь жизнью в "Шахтере". Мне всего 21 год, но однажды, скоро или позже, я перейду в одну из лучших лиг мира ", - сказал израильтянин.

Манор Соломон выступает за "Шахтер" с января 2019-го года. В этом сезоне израильтянин провел 11 матчей, забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу.

В августе "Шахтер" не отпустил на 12 млн евро в итальянской "Аталанты" израильского полузащитника Манора Соломона.