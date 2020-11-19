Депутату Конотопского горсовета от ВО "Свобода" сожгли авто, - Тягнибок

19 ноября, 2020, 09:59

Вечером 18 ноября члены партийной ячейки ВО "Свобода" в Конотопе Людмиле Игнатенко сожгли авто

Об этом сообщил лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок в Facebook.

"На новоизбранного депутата Конотопского городского совета от ВО" Свобода ", начальника Управления образования Людмила Игнатенко совершили покушение. Несколько часов назад на парковке под домом свободовки сожгли ее автомобиль. Сама Людмила, к счастью, к тому времени уже успела добраться до дома", - написал политик.

Он напомнил, что в 2019 году покушение совершили на мэра Конотопа, свободовца Артема Семенихина.

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"Тогда полиция открыла уголовное производство, но реального расследования до сих пор так никто и не провел. А ненаказанное зло, как всегда, вернулось", - прокомментировал Тягнибок.

Политик заявил, что на последних выборах "Свобода" получила самую большую фракцию в Конотопской горсовете, а Семенихин, который занял второе место на выборах мэра, после смерти победителя от коронавируса стал самым реальным претендентом на эту должность.

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Тягнибок назвал сожжение авто Игнатенко политической расправой и заявил, что оппоненты пытаются запугать партийная ячейка перед предстоящими выборами мэра.

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