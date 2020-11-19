 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДепутату Конотопского горсовета от ВО "Свобода" сожгли авто, - Тягнибок

Депутату Конотопского горсовета от ВО "Свобода" сожгли авто, - Тягнибок


фото: Олег Тягнибок
Вечером 18 ноября члены партийной ячейки ВО "Свобода" в Конотопе Людмиле Игнатенко сожгли авто

Об этом сообщил лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок в Facebook.

"На новоизбранного депутата Конотопского городского совета от ВО" Свобода ", начальника Управления образования Людмила Игнатенко совершили покушение. Несколько часов назад на парковке под домом свободовки сожгли ее автомобиль. Сама Людмила, к счастью, к тому времени уже успела добраться до дома", - написал политик.

Он напомнил, что в 2019 году покушение совершили на мэра Конотопа, свободовца Артема Семенихина.

Читайте также: На Сумщине напали на экс-мэра Конотопа Семенихина. Пострадавший в реанимации

"Тогда полиция открыла уголовное производство, но реального расследования до сих пор так никто и не провел. А ненаказанное зло, как всегда, вернулось", - прокомментировал Тягнибок.

Политик заявил, что на последних выборах "Свобода" получила самую большую фракцию в Конотопской горсовете, а Семенихин, который занял второе место на выборах мэра, после смерти победителя от коронавируса стал самым реальным претендентом на эту должность.

Читайте также: От коронавируса умер новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой

Тягнибок назвал сожжение авто Игнатенко политической расправой и заявил, что оппоненты пытаются запугать партийная ячейка перед предстоящими выборами мэра.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 ноября, 2020 четверг

18 ноября, 2020 среда

больше новостей

19 ноября, 2020 четверг

18 ноября, 2020 среда

17 ноября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать