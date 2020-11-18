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Espreso.tvЭкономикаВыступил категорически против уменьшения НДС до 14% для аграриев, - Гетманцев объяснил попытку своего увольнения

Выступил категорически против уменьшения НДС до 14% для аграриев, - Гетманцев объяснил попытку своего увольнения


фото: fb
По мнению главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, постановление связано с тем, что он выступил категорически против законопроекта об уменьшении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для аграриев до 14%, при этом заявив, что группа "Доверие" представляет одного из крупных украинских аграриев

Об этом Гетмацев сказал в комментарии изданию НВ Бизнес.

"На вчерашнем заседании комитета мы рассматривали законопроект №3656 об уменьшении ставки НДС для аграриев. Он предоставляет льготы по НДС в размере 14%, хотя НДС для всех - 20%. Мы выступили категорически против. К сожалению, у них было больше голосов на комитете, они провели законопроект и вынесли в зал. У нас голосов не хватило, я выступил категорически против", - цитирует издание слова Гетманцева.

По мнению Гетманцева, Верховная Рада не имеет права предоставлять льготы "одной из немногих отраслей, которая хорошо зарабатывает, в трудное для страны время".

Народный депутат подчеркнул, что проект постановления не соответствует регламенту Рады, потому что его нужно подавать по согласованию с главой  Верховной Рады Дмитрием Разумковым или лидером фракции Слуга народа Давидом Арахамией.

"Причем постановление может подавать только глава Верховной Рады или комитет - такого постановления ни от комитета, ни от главы ВР не было. Это инициатива отдельных депутатов", - пояснил он.

Гетманцев добавил, что приветствует любое постановление, с помощью которого депутаты могут влиять на кадровую политику Рады, но "важно, чтобы такая позиция не была связана с принципиальной позицией депутатов относительно непринятия лоббистских законопроектов".

  • Напомним, 18 ноября народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления "Об отзыве с должности Главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Гетманцева Даниила Александровича в связи с неудовлетворительной работой на должности".

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