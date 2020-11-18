В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Гетманцева с должности главы финансового комитета
18 ноября, 2020, 10:35
Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления "Об отзыве с должности Главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Гетманцева Даниила Александровича в связи с неудовлетворительной работой на должности"
Соответствующий проект постановления опубликован на сайте Верховной Рады.
Отмечается, что инициаторами документа стали народные депутаты партии "За будущее" Тарас Батенко, Игорь Палица, Игорь Гузь, Петр Юрчишин, а также народные депутаты депутатской группы "Доверие" и "Европейская Солидарность".
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