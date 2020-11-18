В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Гетманцева с должности главы финансового комитета

18 ноября, 2020, 10:35

Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления "Об отзыве с должности Главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Гетманцева Даниила Александровича в связи с неудовлетворительной работой на должности"