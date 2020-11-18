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Espreso.tvОбществоВакцина от COVID-19 Pfizer показала 95% эффективности

Вакцина от COVID-19 Pfizer показала 95% эффективности


фото: reuters
Во время финальной стадии испытаний вакцины от COVID-19, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, оценка ее эффективности повышена до 95%

Об этом сообщает Pfizer.

Экспериментальная вакцина от COVID-19 разработки американского фармгиганта Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech показала 95%-ную эффективность согласно окончательным результатам клинических испытаний.

В Pfizer отметили, что вакцина продемонстрировала высокую эффективность во всех группах, независимо от того, какого возраста, пола или расы были привиты люди. В частности, для людей старше 65 лет эффективность вакцины, по оценке Pfizer, составила 94%.

При этом пожилые люди легче переносили прививки и реже жаловались на побочные эффекты. На серьезные проблемы со здоровьем жаловались не все. Так, у 2% участников тестов после введения второй дозы вакцины возникла головная боль, а 3,8% после введения первой или второй дозы жаловались на повышенную утомляемость.

В ближайшие несколько дней Pfizer и BioNTech планируют обратиться в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) за разрешением на использование своей вакцины "в чрезвычайных ситуациях". Впоследствии собранные в ходе испытаний данные будут переданы и регуляторам фармацевтического рынка в других странах.

"Наша цель с самого начала заключалась в разработке вакцины, которая обеспечила бы быструю и эффективную защиту от COVID-19, которую бы хорошо переносили люди любого возраста. Мы считаем, что достигли этого с помощью нашей вакцины - BNT162b2", - заявил глава BioNTech Угур Шахин.

В начале ноября BioNTech и Pfizer сообщали, что вакцина, которую они разрабатывают, - BNT162b2 показала при испытаниях эффективность более 90%.

  • Напомним, ранее британская компания AstraZeneca заявила, что может выпустить вакцину от коронавируса еще до конца года.

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