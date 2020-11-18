В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1213 случаев COVID-19, 23 пациента умерли

18 ноября, 2020, 13:28

За прошедшие сутки в Киеве коронавирус подтвердили у 1213 человек

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram .

Так, подтвержденных случаев заболевания в столице сегодня уже 53 855. За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 1213 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах: Шевченковском районе - 169, Подольском - 160, Деснянском районе - 137.

заболели:

673 женщины в возрасте от 18 до 94 лет,

451 мужчина в возрасте от 18 до 89 лет,

51 девочка от 25 дней до 17 лет и 38 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Заболели в том числе и 39 медиков. В больницы столицы за прошедшие сутки были госпитализированы 94 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 1013 киевлян. Выздоровели в столице за сутки 430 человек. Всего коронавирус преодолели 19 556 жителей Киева.

Сегодня в стационарах медицинских учреждений города лечится 1961 человек. Из них 32 ребенка. В тяжелом состоянии находятся 723 пациента. Кислородную поддержку получают 1002 человека. Под аппаратами ИВЛ - 31 больной.

Напомним, в течение суток 17 ноября было зафиксировано 12496 новых случаев коронавируса (из них дети - 535, медработники - 529), 256 пациентов умерли, 8096 - выздоровели

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