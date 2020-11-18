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Espreso.tvОбществоВ Украине в течение суток зафиксировано 12 496 заражений COVID-19, умерло 256 человек

В Украине в течение суток зафиксировано 12 496 заражений COVID-19, умерло 256 человек

По состоянию на утро среды, 18 ноября, в Украине зафиксировано 570 153 случая заражения коронавирусом COVID-19, из них 10 112 - летальные, 259079 человек выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

В течение суток 17 ноября было зафиксировано 12496 новых случаев коронавируса (из них дети - 535, медработники - 529), 256 пациентов умерли, 8096 - выздоровели.

г. Киев - 53855 случаев;
Винницкая область - 14 306 случаев;
Волынская область - 19 648 случаев;
Днепропетровская область - 23 900 случаев;
Донецкая область - 18 257 случаев;
Житомирская область - 23 988 случаев;
Закарпатская область - 20 146 случаев;
Запорожская область - 20 733 случая;
Ивано-Франковская область - 29 542 случая;
Киевская область - 26 561 случай;
Кировоградская область - 3818 случаев;
Луганская область - 5286 случаев;
Львовская область - 38 577 случаев;
Николаевская область - 13394 случаи;
Одесская область - 34 806 случаев;
Полтавская область - 16 418 случаев;
Ровенская область - 25 904 случая;
Сумская область - 19 514 случаев;
Тернопольская область - 24 242 случая;
Харьковская область - 49 067 случаев;
Херсонская область - 7624 случая;
Хмельницкая область - 23952 случаи;
Черкасская область - 15 033 случая;
Черновицкая область - 29 126 случаев;
Черниговская область - 12 456 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1213), Днепропетровской (1023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях", - отметили в Минздраве.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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