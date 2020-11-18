В Украине в течение суток зафиксировано 12 496 заражений COVID-19, умерло 256 человек

18 ноября, 2020, 08:38

По состоянию на утро среды, 18 ноября, в Украине зафиксировано 570 153 случая заражения коронавирусом COVID-19, из них 10 112 - летальные, 259079 человек выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

В течение суток 17 ноября было зафиксировано 12496 новых случаев коронавируса (из них дети - 535, медработники - 529), 256 пациентов умерли, 8096 - выздоровели.

г. Киев - 53855 случаев;

Винницкая область - 14 306 случаев;

Волынская область - 19 648 случаев;

Днепропетровская область - 23 900 случаев;

Донецкая область - 18 257 случаев;

Житомирская область - 23 988 случаев;

Закарпатская область - 20 146 случаев;

Запорожская область - 20 733 случая;

Ивано-Франковская область - 29 542 случая;

Киевская область - 26 561 случай;

Кировоградская область - 3818 случаев;

Луганская область - 5286 случаев;

Львовская область - 38 577 случаев;

Николаевская область - 13394 случаи;

Одесская область - 34 806 случаев;

Полтавская область - 16 418 случаев;

Ровенская область - 25 904 случая;

Сумская область - 19 514 случаев;

Тернопольская область - 24 242 случая;

Харьковская область - 49 067 случаев;

Херсонская область - 7624 случая;

Хмельницкая область - 23952 случаи;

Черкасская область - 15 033 случая;

Черновицкая область - 29 126 случаев;

Черниговская область - 12 456 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1213), Днепропетровской (1023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях", - отметили в Минздраве.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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