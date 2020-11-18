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Espreso.tvОбществоВ Киеве кровати для больных коронавирусом заполнены на 52%, - Кличко

В Киеве кровати для больных коронавирусом заполнены на 52%, - Кличко


фото: tsn
Заполненность коек, подготовленных для больных COVID-19 в коммунальных медучреждениях Киева, составляет 52%

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга 18 ноября.

"Мы увеличиваем количество коек, но мы также ограничены и не можем постоянно это делать. Заполненность коек в столице почти 52%", - отметил Кличко.

Он отметил, что на сегодня город подготовил более 4,5 тыс. коек для приема больных коронавирусом.

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