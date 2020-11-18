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Espreso.tvОбществоСуд закрыл еще одно дело против Труханова о недостоверном декларировании

Суд закрыл еще одно дело против Труханова о недостоверном декларировании


фото: dumskaya
Высший антикоррупционный суд закрыл еще одно дело о декларировании недостоверной информации против мэра Одессы Геннадия Труханова

Соответствующее решение суд принял 18 ноября.

ВАКС постановил закрыть уголовное производство против Труханова. Так, в производстве его обвиняли в недостоверном декларировании в 2015 и 2016 годах на сумму более 33 млн грн и 18 млн грн.

"Закрыть уголовное производство по обвинению Труханова по ст. 366-1 УК. Отменить арест, наложенный судьей Соломенского райсуда Киева от 17.11.2017 на мобильный телефон", - отметила судья.

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