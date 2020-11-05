Недостоверное декларирование: после решения КСУ дело против Труханова закрыли
Соответствующее решение суд принял 5 ноября, передает "Слово и дело".
Адвокаты мэра попросили о закрытии производства после решения Конституционного суда Украины.
"Ходатайство защитника Геннадия Труханова Александра Лысака - удовлетворить частично. Закрыть на основании пункта 4 части 1 статьи 284 УПК Украины уголовное производство по обвинению Геннадия Труханова в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК", - огласил решение судья.
-
Напомним, 14 апреля Антикоррупционная прокуратура сообщила Труханову о подозрении по статье ст.366-1 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации).
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-