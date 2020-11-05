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Espreso.tvОбществоНедостоверное декларирование: после решения КСУ дело против Труханова закрыли

Недостоверное декларирование: после решения КСУ дело против Труханова закрыли


фото: dumskaya
Высший антикоррупционный суд закрыл дело по обвинению одесского городского головы Геннадия Труханова в декларировании недостоверной информации за 2017 год, поскольку Конституционный Суд отменил ответственность по этой статье

Соответствующее решение суд принял 5 ноября, передает "Слово и дело".

Адвокаты мэра попросили о закрытии производства после решения Конституционного суда Украины.

"Ходатайство защитника Геннадия Труханова Александра Лысака - удовлетворить частично. Закрыть на основании пункта 4 части 1 статьи 284 УПК Украины уголовное производство по обвинению Геннадия Труханова в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК", - огласил решение судья.

  • Напомним, 14 апреля Антикоррупционная прокуратура сообщила Труханову о подозрении по статье ст.366-1 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации).

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