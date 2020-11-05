Недостоверное декларирование: после решения КСУ дело против Труханова закрыли

5 ноября, 2020, 15:21



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Высший антикоррупционный суд закрыл дело по обвинению одесского городского головы Геннадия Труханова в декларировании недостоверной информации за 2017 год, поскольку Конституционный Суд отменил ответственность по этой статье