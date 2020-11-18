Стало известно, где похоронят театрального режиссера Романа Виктюка

18 ноября, 2020, 18:07

Романа Виктюка планируют похоронить в семейном склепе на Лычаковском кладбище во Львове

Об этом сообщила племянница театрального деятеля Екатерина Виктюк в комментарии Радио Свобода.

Виктюка похоронят рядом с родителями. Такова была последняя воля выдающегося театрального режиссера, уроженца Львова. Тело перевезут из России.

"Уже решается вопрос перевозки тела во Львов. Вероятно, после прощания с режиссером в Москве его тело сразу транспортируют в родной город. Насколько мне известно, нет проблем с перевозкой тела. Есть предложение от дирекции оперного театра во Львове, чтобы прощание с режиссером было в этом заведении", - сообщила дизайнер Роксолана Шимчук.

Шимчук также отметила, что Роман Виктюк умер от осложнения после перенесенного вируса COVID-19.

Когда именно будет прощание и обряд погребения режиссера, родные сообщат позже.

Напомним, 17 ноября на 85-м году жизни скончался театральный режиссер Роман Виктюк.

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