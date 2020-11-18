Следующий соперник Джошуа назвал главный недостаток британского чемпиона

18 ноября, 2020, 15:54

Болгарский тяжеловес Кубрат Пулев назвал главным недостатком чемпиона мира WBO, WBA и IBF британца Энтони Джошуа психологическую неуравновешенность

Об этом сообщает Daily Star.

По словам Кубрата Пулева, чемпион мира в супертяжелом весе Джошуа, несмотря на свое мастерство, недостаточно силен ментально.

"Я внимательно наблюдал за его боями. У Джошуа хороший стиль, и он вроде в технике, но он не обнаружил психологической выносливости. Да, у Энтони есть навыки, но нет душевной силы. Это в крови человека, а у него этого нет. Какой бы характер он ни проявлял, я знаю, что сильнее его в этом плане. Вот в чем между нами разница. Моя выносливость возобладает", - пообещал Пулев.

12 декабря Джошуа, владеющий титулами чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), IBF (Международной боксерской федерации) и WBO (Всемирной боксерской организации) встретится в Лондоне с болгарином Пулевым.

Напомним, 18 ноября промоутер Эдди Хирн заявил, что Джошуа встретится с Александром Усиком, если Тайсон Фьюри не согласится на бой.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb