Следующий соперник Джошуа назвал главный недостаток британского чемпиона
Об этом сообщает Daily Star.
По словам Кубрата Пулева, чемпион мира в супертяжелом весе Джошуа, несмотря на свое мастерство, недостаточно силен ментально.
"Я внимательно наблюдал за его боями. У Джошуа хороший стиль, и он вроде в технике, но он не обнаружил психологической выносливости. Да, у Энтони есть навыки, но нет душевной силы. Это в крови человека, а у него этого нет. Какой бы характер он ни проявлял, я знаю, что сильнее его в этом плане. Вот в чем между нами разница. Моя выносливость возобладает", - пообещал Пулев.
12 декабря Джошуа, владеющий титулами чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), IBF (Международной боксерской федерации) и WBO (Всемирной боксерской организации) встретится в Лондоне с болгарином Пулевым.
- Напомним, 18 ноября промоутер Эдди Хирн заявил, что Джошуа встретится с Александром Усиком, если Тайсон Фьюри не согласится на бой.
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