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Espreso.tvСпортСледующий соперник Джошуа назвал главный недостаток британского чемпиона

Следующий соперник Джошуа назвал главный недостаток британского чемпиона


фото: Getty Images
Болгарский тяжеловес Кубрат Пулев назвал главным недостатком чемпиона мира WBO, WBA и IBF британца Энтони Джошуа психологическую неуравновешенность

Об этом сообщает Daily Star.

По словам Кубрата Пулева, чемпион мира в супертяжелом весе Джошуа, несмотря на свое мастерство, недостаточно силен ментально.

"Я внимательно наблюдал за его боями. У Джошуа хороший стиль, и он вроде в технике, но он не обнаружил психологической выносливости. Да, у Энтони есть навыки, но нет душевной силы. Это в крови человека, а у него этого нет. Какой бы характер он ни проявлял, я знаю, что сильнее его в этом плане. Вот в чем между нами разница. Моя выносливость возобладает", - пообещал Пулев.

12 декабря Джошуа, владеющий титулами чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), IBF (Международной боксерской федерации) и WBO (Всемирной боксерской организации) встретится в Лондоне с болгарином Пулевым.

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