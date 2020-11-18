Промоутер Джошуа напугал Фьюри боем с Усиком
Об этом Хирн заявил в интервью YouTube-канала Behind The Gloves .
По словам промоутера, который ведет дела украинского и британского боксеров, Джошуа проведет поединок против Усика, если ему не удастся договориться о бое с Фьюри.
"В этом случае Энтони сразится с Александром Усиком. Но я говорил и продолжаю говорить: мы хотим драться с Фьюри. Это наш приоритет. При этом Джошуа проведет бой в начале лета в любом случае: с Фьюри или без него. Мы ждем ответа после боя 12 декабря - хочет Тайсон провести следующий бой с Энтони или нет. Мы ждем положительного ответа ", - сказал Хирн.
12 декабря Джошуа, владеющий титулами чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), IBF (Международной боксерской федерации) и WBO (Всемирной боксерской организации) встретится в Лондоне с болгарином Пулев.
Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета). Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO.
- Напомним, 17 ноября Деонтей Уайлдер заявил, что готов провести бой с Александром Усиком .
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