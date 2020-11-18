"Мотивировал более обоснованно": Гетманцев зарегистрировал альтернативный проект постановления о своем увольнении

18 ноября, 2020, 20:00

Об этом он сообщил в Facebook.

"Решил подать альтерантивний проект постановления об уходе. Мне кажется, мотивировал более обоснованно", - отметил Гетманцев.

Также он обнародовал копию документа, который подал.

"Отозвать Гетманцева Даниила Александровича, народного депутата Украины, с должности главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на основании пункта 3 части третьей статьи 7 Закона Украины "О комитетах Верховной Рады Украины", поскольку продолжение его деятельности по разработке проектов законов Украины по вопросам налогообложения имеет целью прекратить незаконные схемы по уклонению от налогообложения и нанести вред от этого многим уважаемым людям и поэтому делает невозможным исполнение им своих обязанностей", - говорится в проекте постановления.

Решил подать альтернативный проект постановления о собственном увольнении. Мне кажется, мотивировал более обосновано. Как считаете? Опубликовано Danil Getmantsev Среда, 18 ноября 2020 г.

Напомним, народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления "Об отзыве с должности главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Гетманцева Даниила Александровича в связи с неудовлетворительной работой в должности".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb