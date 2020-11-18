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Espreso.tvОбщество"Мотивировал более обоснованно": Гетманцев зарегистрировал альтернативный проект постановления о своем увольнении

"Мотивировал более обоснованно": Гетманцев зарегистрировал альтернативный проект постановления о своем увольнении

Нардеп Даниил Гетманцев зарегистрировал проект постановления об отзыве его с должности главы Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Об этом он сообщил в Facebook.

"Решил подать альтерантивний проект постановления об уходе. Мне кажется, мотивировал более обоснованно", - отметил Гетманцев.

Также он обнародовал копию документа, который подал.

"Отозвать Гетманцева Даниила Александровича, народного депутата Украины, с должности главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на основании пункта 3 части третьей статьи 7 Закона Украины "О комитетах Верховной Рады Украины", поскольку продолжение его деятельности по разработке проектов законов Украины по вопросам налогообложения имеет целью прекратить незаконные схемы по уклонению от налогообложения и нанести вред от этого многим уважаемым людям и поэтому делает невозможным исполнение им своих обязанностей", - говорится в проекте постановления.

Решил подать альтернативный проект постановления о собственном увольнении. Мне кажется, мотивировал более обосновано. Как считаете?

Опубликовано Danil Getmantsev Среда, 18 ноября 2020 г.

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