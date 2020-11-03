"Манчестер Сити" в январе предложит контракт Месси, - The Telegraph

3 ноября, 2020, 14:44

Английский "Манчестер Сити" предложит в январе аргентинскому форварду Лионелю Месси предварительный контракт

Об этом сообщает The Telegraph .

"Манчестер Сити" решил предложить Месси предварительный контракт в январе, когда аргентинец получит право вести переговоры с другим клубом, поскольку у него летом 2021 истекает срок соглашения с "Барселоной".

Издание отмечает, что сейчас Месси не планирует возобновлять переговоры о новом контракте с каталонцами, однако может вернуться к ним в марте следующего года, когда состоятся выборы нового президента "Барселоны".

Напомним, 27 октября президент испанского футбольного клуба "Барселона" Хосеп Бартомеу подал в отставку .

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