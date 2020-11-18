Правительство освободит отдельные диапазоны радиочастот от телевидения для внедрения высокоскоростного мобильного интернета

18 ноября, 2020, 14:37

Кабинет министров утвердил план высвобождения отдельных диапазонов полос радиочастот от телевидения, чтобы внедрять на них скоростной мобильный интернет

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

"Правительство утвердило план мероприятий по высвобождению отдельных диапазонов полос радиочастот от телевидения, чтобы внедрять на этих частотах высокоскоростной мобильный интернет", - написал Шмыгаль.

Он добавил, что для реализации этой цели правительство одобрило план использования радиочастотного ресурса Украины до 2025 года, дополнив его новыми базовыми стандартами.

Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что, по данным исследования Минцифры, доступа к фиксированному интернету не имеют около 46% украинских семей.

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