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Espreso.tvЭкономикаПравительство освободит отдельные диапазоны радиочастот от телевидения для внедрения высокоскоростного мобильного интернета

Правительство освободит отдельные диапазоны радиочастот от телевидения для внедрения высокоскоростного мобильного интернета

Кабинет министров утвердил план высвобождения отдельных диапазонов полос радиочастот от телевидения, чтобы внедрять на них скоростной мобильный интернет

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

"Правительство утвердило план мероприятий по высвобождению отдельных диапазонов полос радиочастот от телевидения, чтобы внедрять на этих частотах высокоскоростной мобильный интернет", - написал Шмыгаль.

Он добавил, что для реализации этой цели правительство одобрило план использования радиочастотного ресурса Украины до 2025 года, дополнив его новыми базовыми стандартами.

  • Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что, по данным исследования Минцифры, доступа к фиксированному интернету не имеют около 46% украинских семей.

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