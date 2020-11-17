Почти половина семей по всей Украине не имеет доступа к фиксированному интернету, - Минцифры
17 ноября, 2020, 17:06
По данным исследования Министерства цифровой трансформации, доступа к фиксированному интернету не имеют около 46% украинских семей
Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"Мы поняли, что 46% всех украинских семей не имеют доступа к фиксированному интернету. Например, если посмотреть на европейские страны, в среднем этот показатель составляет 78% подключения, где-то - 82%", - сказал Федоров.
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