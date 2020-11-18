После деоккупации партии смогут принять участие в выборах в ОРДЛО, - Корниенко

18 ноября, 2020, 14:19

В местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) после деоккупации смогут принять участие украинские политические партии

Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью Интерфакс-Украина .

Он отметил, что его смутило заявление главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонида Кравчука о том, что выборы в ОРДЛО могут пройти только на мажоритарной основе.

"В выборах, возможно, будут участвовать и партии, которых никогда не было там, а были только здесь, возможно, это будет смешанная система", - подчеркнул Корниенко.

Он подчеркнул, что все "переходное законодательство", которое применяется после разрешения территориальных военных конфликтов, "необходимо очень индивидуально выписать, под конкретный кейс, потому что оно очень sensitive (чувствительное - ред)".

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что подготовленный украинской стороной "План совместных шагов" для ТКГ содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ОРДЛО в начале 2021 года, чтобы создать условия для проведения местных выборов 31 марта .

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