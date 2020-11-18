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Espreso.tvЭкономикаНардеп Железняк заявил, что в сентябре 2021 года в Украине возможен технический дефолт

Нардеп Железняк заявил, что в сентябре 2021 года в Украине возможен технический дефолт


фото: goloszmin
По словам заместителя главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка, если Украина в сентябре следующего года не сможет погасить $ 3 млрд по долгам, в стране начнутся серьезные экономические и политические пертурбации

Об этом Железняк сказал в интервью изданию "Левый берег" .

"Если в сентябре 2021-го мы не сможем погасить $ 3 млрд ... Мы не выплатим эти долги, то это будет технический дефолт. И сразу апокалиптический сценарий, который в принципе характерен всему нынешнему политическому циклу по всем направлениям, в частности, в финансовом" , - цитирует издание слова Железняка.

Поэтому, по прогнозу нардепа, экономические проблемы начнутся до сентября 2021 года.

"Если мы не получим транш МВФ, это будет катастрофа. Ведь транш Фонда - не просто деньги, но и сигнал всем остальным о том, что в эту страну можно стабильно инвестировать. Если этого сигнала не будет, в условиях необходимости погашения долгов, это будет очень большой проблемой для Украины. Вот здесь уже будет реальная угроза, что это правительство снесут, будет секвестр и так далее. А также большие политические пертурбации. И, да, все это вполне реально ", - предполагает он.

По словам нардепа, Кабмин в таких условиях не решает проблемы, а только откладывает их.

"Это происходит систематически с таможенными, налоговыми поступлениями, с доходами от приватизации, проволочки с запуском игрового рынка. Кстати, доходы от игорного бизнеса заложили в бюджет 2021-го года. Все как снежный ком. И в какой-то момент перепрыгнуть этот снежный ком будет невозможно. Эта власть просто рано или поздно упадет лицом в весь этот снег ", - отметил он.

При этом проект бюджета на следующий год Железняк назвал "стандартно плохим". Так, по его словам, есть большие замечания к раздутому дефициту и нереальным методам его покрытия, а также - идея с повышением минимальной зарплаты.

"Это очень плохая идея со всех сторон - с точки зрения экономики, и людям она не зайдет. Ведь в результате будут больше платить налогов ... Я знаю, что много моих коллег даже из коалиции ходили и просили от нее отказаться ... Однако в результате большинство депутатов, как те ежи. Плакали, но продолжали лезть на кактус ", - заявил парламентарий.

Третьим замечанием в бюджет Ярослав Железняк назвал увеличение расходов на Офис президента и другие институты власти.

  • Напомним, 17 ноября глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил , что парламент, очевидно, не сможет принять в целом проект государственного бюджета на 2021 в установленный Бюджетным кодексом срок до 1 декабря.

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