16 ноября, 2020, 16:37

По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, парламент, очевидно, не сможет принять в целом проект государственного бюджета на 2021 год в установленный Бюджетным кодексом срок до 1 декабря

Об этом сообщает Укринформ.

"Мы, очевидно, не уложимся в установленный Бюджетным кодексом срок. Это уже очевидно, к сожалению. Мы должны извиниться перед людьми, что не придерживаемся этого срока ... До 1 декабря мы должны в целом принять (государственный бюджет на следующий год, - ред.). К сожалению, мы не сможем этого сделать, очевидно, в этом году ", - цитирует издание слова Гетманцева.

По его словам, парламент только в начале декабря получит проект госбюджета от Кабинета министров.

Напомним, 5 ноября Верховная Рада приняла за основу проект закона о государственном бюджете на 2021 год.

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