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Espreso.tvОбществоВакцина от COVID-19: Украина получит максимум 8,5 млн доз, - Ляшко

Вакцина от COVID-19: Украина получит максимум 8,5 млн доз, - Ляшко

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что решение о дате поставки Украине вакцины от коронавируса примут 19 ноября
Об этом он рассказал на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Мы понимаем, что получим количество доз, которое будет равняться 20% численности населения. Речь идет о максимум 8,5 млн доз. Первый транш мы ожидаем в размере 3% - это 1 млн 250 тыс. доз. Ближайшее заседание COVAX будет 19 ноября, когда станет известна ориентировочная дата поставки", - заявил Ляшко.

  • Напомним, что количество новых случаев за сутки в Украине впервые превысило 11 тыс.

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