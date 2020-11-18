Лучший боксер мира узнал имя следующего соперника и дату боя

18 ноября, 2020, 08:46

Лидер рейтинга лучших боксеров мира мексиканец Сауль Альварес 19 декабря встретится с британцем Каллумом Смитом

Об этом сообщает промоутерская компания Matchroomboxing в Instagram.

Сауль Альварес следующий бой проведет против чемпиона мира WBA Super (Всемирной боксерской ассоциации) во втором среднем весе (до 76,2 кг) победителя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) Каллума Смита.

Поединок состоится 19 декабря в США.

Сауль Альварес также является обладателем "франчайзингового" титула WBC и пояса WBA в среднем весе (до 72,6 кг) и занимает первое место в рейтинге лучших боксеров мира по версии журнала The Ring.

12 ноября стало известно, что Сауль Альварес проведет следующий бой против Каллума Смита .

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