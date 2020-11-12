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Espreso.tvСпортПромоутер Усика договорился о бое с лучшим боксером мира

Промоутер Усика договорился о бое с лучшим боксером мира


фото: Getty Images
Лидер рейтинга лучших боксеров мира мексиканец Сауль Альварес проведет следующий бой против британца Каллума Смита, промоутером которого является Эдди Хирн

Об этом сообщает vRINGe.com.

Сауль Альварес следующий бой проведет против чемпиона мира WBA Super (Всемирной боксерской ассоциации) во втором среднем весе (до 76,2 кг), победителя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) Каллума Смита.

Бой Альварес - Смит состоится в декабре в Арлингтоне (США), а его организатором станет промоутер британца Эдди Хирн, который также ведет дела украинского тяжеловеса Александра Усика.

Альварес и Смит, кроме пояса WBA, поборются за вакантный титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) во втором среднем весе.

Сауль Альварес также является обладателем "франчайзингового" титула WBC и пояса WBA в среднем весе (до 72,6 кг).

Альварес занимает первое место в рейтинге лучших боксеров мира по версии журнала The Ring.

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