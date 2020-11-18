Карантин выходного дня - взвешенная альтернатива полному локдауну, - Шмыгаль

18 ноября, 2020, 14:42

По мнению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, карантин выходного дня - это взвешенная альтернатива полному локдауну

Об этом он заявил во время заседании правительства 18 ноября.

"Карантин выходного дня - это взвешенная альтернатива полному локдауну. И, если мы все будем соблюдать правила, то сможем увидеть результат за две-три недели", - сказал Шмыгаль.

В результате он называет выход на плату в количестве больных - 12-15 тыс. случаев заражения коронавирусом в сутки.

Кабинет министров ввел карантин выходного дня в Украине.

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