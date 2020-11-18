 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКарантин выходного дня - взвешенная альтернатива полному локдауну, - Шмыгаль

Карантин выходного дня - взвешенная альтернатива полному локдауну, - Шмыгаль


фото: kmu.gov.ua
По мнению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, карантин выходного дня - это взвешенная альтернатива полному локдауну

Об этом он заявил во время заседании правительства 18 ноября.

"Карантин выходного дня - это взвешенная альтернатива полному локдауну. И, если мы все будем соблюдать правила, то сможем увидеть результат за две-три недели", - сказал Шмыгаль.

В результате он называет выход на плату в количестве больных - 12-15 тыс. случаев заражения коронавирусом в сутки.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 ноября, 2020 среда

больше новостей

18 ноября, 2020 среда

17 ноября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать