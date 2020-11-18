Карантин выходного дня - взвешенная альтернатива полному локдауну, - Шмыгаль
18 ноября, 2020, 14:42
По мнению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, карантин выходного дня - это взвешенная альтернатива полному локдауну
Об этом он заявил во время заседании правительства 18 ноября.
"Карантин выходного дня - это взвешенная альтернатива полному локдауну. И, если мы все будем соблюдать правила, то сможем увидеть результат за две-три недели", - сказал Шмыгаль.
В результате он называет выход на плату в количестве больных - 12-15 тыс. случаев заражения коронавирусом в сутки.
- Кабинет министров ввел карантин выходного дня в Украине.
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