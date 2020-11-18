Кабмин подаст в Раду проект бюджета-2021 до конца недели, - Мокан
18 ноября, 2020, 19:11
Кабинет министров Украины до конца недели подаст в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2021 год
Об этом в эфире одного из телеканалов заявил представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан, передает "РБК-Украина".
"Министр финансов в течение дня, до и после заседания правительства, коммуницирует с МВФ по поводу проекта бюджета. И до конца этой недели правительство планирует подать его ко второму чтению в ВР", - рассказал Мокан.
Сейчас правительство завершает работу над документом.
- Напомним, 5 ноября Верховная Рада приняла за основу проект закона о государственном бюджете на 2021 год.
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