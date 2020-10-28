Кабмин назначил главой таможни бывшего гендиректора аэропорта "Борисполь" Рябикина
28 октября, 2020, 16:00
Кабинет министров назначил председателем Государственной таможенной службы бывшего генерального директора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина
Об этом в Telegram сообщил народный депутат партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
"Рябикина Павла Борисовича (гендиректора аэропорта" Борисполь ") назначили главой таможни", - написал Гончаренко.
- 22 октября Кабинет министров назначил заместителя председателя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгения Ентиса и.о. председателя Гостаможслужбы.
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