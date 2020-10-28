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Espreso.tvЭкономикаКабмин назначил главой таможни бывшего гендиректора аэропорта "Борисполь" Рябикина

Кабмин назначил главой таможни бывшего гендиректора аэропорта "Борисполь" Рябикина


фото: 24tv
Кабинет министров назначил председателем Государственной таможенной службы бывшего генерального директора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина

Об этом в Telegram сообщил народный депутат партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Рябикина Павла Борисовича (гендиректора аэропорта" Борисполь ") назначили главой таможни", - написал Гончаренко.

  • 22 октября Кабинет министров назначил заместителя председателя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгения Ентиса и.о. председателя Гостаможслужбы.
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