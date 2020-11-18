Экс-чемпион Европы назвал свой бой против Кличко "комедией"

18 ноября, 2020, 19:41

Экс-чемпион Европы Кубрат Пулев считает, что усвоил в поединке против Владимира Кличко много уроков

Об этом сообщает Betway.

Боксеры встречались в 2014 году. Тогда украинец победил болгарина нокаутом в 5-м раунде. Пулев считает, что бой был похож на комедию.

"Я усвоил много уроков против Кличко. У меня была неправильная стратегия. Я не держал свою дистанцию и совершил много ошибок. Это было похоже на комедию, потому что я не мог показать, что я способен сделать с Кличко. Скажу вам, что это бы не произошло снова. Я был слишком зеленым, чтобы находиться на чемпионском уровне. Я не был готов. Физически я смог бы пройти 25 раундов, но был слишком молодым для большой сцены. Этот опыт научил меня, и сейчас я готов", - сказал Пулев .

12 декабря Джошуа, обладатель титулов чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), IBF (Международной боксерской федерации) и WBO (Всемирной боксерской организации), встретится в Лондоне с болгарином Кубратом Пулевым.

Напомним, 18 ноября промоутер Эдди Хирн заявил, что Джошуа встретится с Александром Усиком, если Тайсон Фьюри не согласится на бой.

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