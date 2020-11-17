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Espreso.tvОбществоВерховная Рада провалила отмену карантина выходного дня

Верховная Рада провалила отмену карантина выходного дня

В Верховной Раде не хватило голосов об отмене карантина выходного дня

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Народные депутаты не одобрили проект постановления №4381 об отмене карантина выходного дня.

За постановление проголосовали 149 нардепов при 226 минимально необходимых.

Так, постановлением Кабмина хотели рекомендовать разрешить работу бизнеса на выходных, а именно:

- баров, ресторанов, кафе;

- спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;

- прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

- прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

- работа учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий.

  • Напомним, Кабинет министров ввел карантин выходного дня в Украине.
  • Впоследствии, в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отмене карантина выходного дня.

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