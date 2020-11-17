Верховная Рада провалила отмену карантина выходного дня
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Народные депутаты не одобрили проект постановления №4381 об отмене карантина выходного дня.
За постановление проголосовали 149 нардепов при 226 минимально необходимых.
Так, постановлением Кабмина хотели рекомендовать разрешить работу бизнеса на выходных, а именно:
- баров, ресторанов, кафе;
- спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;
- прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;
- прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;
- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;
- работа учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий.
- Напомним, Кабинет министров ввел карантин выходного дня в Украине.
- Впоследствии, в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отмене карантина выходного дня.
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