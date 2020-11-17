В Киеве выпал первый снег. ФОТО, ВИДЕО
17 ноября, 2020, 17:25
В столице Украины 17 ноября выпал первый снег. Сейчас температура воздуха опустилась до отметки -1°C
Видео и фото постят пользователи соцсетей, передает Еспресо.TV .
Так, Александр Фрей обнародовал видео и написал: "А может снег нам поможет ????"
Первый снег заметили и на Майдане Независимости.
На Минском массиве снег также припорошил автомобили.
"Первый снег 2020", - пишет в Facebook Миша Нако.
Опубликовано Миша Нако Вторник, 17 ноября 2020 г.
В свою очередь пользовательница Instagram пишет: "Ну вот теперь и у нас снег )) Хотелось бы много много пушистого..., но пока так".
Центр столицы также припорошил снег.
А вот и первый снегОпубликовано Вечерний Киев Вторник, 17 ноября 2020 г.
Заметим, пока температура воздуха опустилась до отметки -1°C.
- Напомним, 17 ноября в Киеве прогнозировали мокрый снег, который будет идти до утра.
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