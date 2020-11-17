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Espreso.tvОбществоВ Киеве выпал первый снег. ФОТО, ВИДЕО

В Киеве выпал первый снег. ФОТО, ВИДЕО


фото: Вечірній Київ
В столице Украины 17 ноября выпал первый снег. Сейчас температура воздуха опустилась до отметки -1°C

Видео и фото постят пользователи соцсетей, передает Еспресо.TV .

Так, Александр Фрей обнародовал видео и написал: "А может снег нам поможет ????"

Первый снег заметили и на Майдане Независимости.

На Минском массиве снег также припорошил автомобили.

"Первый снег 2020", - пишет в Facebook Миша Нако.

В свою очередь пользовательница Instagram пишет: "Ну вот теперь и у нас снег )) Хотелось бы много много пушистого..., но пока так".

Центр столицы также припорошил снег.

А вот и первый снег

Опубликовано Вечерний Киев Вторник, 17 ноября 2020 г.

Заметим, пока температура воздуха опустилась до отметки -1°C.

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