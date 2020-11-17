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Espreso.tvОбществоВ Киеве вечером прогнозируют мокрый снег

В Киеве вечером прогнозируют мокрый снег


фото: glavcom
Вечером 17 ноября в Киеве ожидается мокрый снег, который будет идти до утра

Об этом сообщили в Киевавтодоре.

"Вечером 17 ноября в Киеве ожидается мокрый снег, который продлится до утра 18 ноября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мокрый снег будет идти при температуре от +1°C до -2°C.

"Чтобы не допустить гололеда, дорожники обрабатывают дороги и тротуары посыпочными материалами. Для ликвидации последствий непогоды у УК "Киевавтодор" есть 544 единицы специальной техники", - отмечают в ведомстве.

Водителей призывают быть осторожными на дорогах.

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