В Кремле отреагировали на принятый в США жесткий антидопинговый закон

17 ноября, 2020, 14:41

В Кремле выразили обеспокоенность из-за принятого в США нового антидопингового закона, по которому нарушителям грозит до 10 лет заключения

Об этом сообщает Р-Спорт.

По словам пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, в Кремле не согласны с законом, по которому причастным к нарушению антидопинговых правил в соревнованиях с участием спортсменов из США грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.

"Безусловно, мы обратили на это внимание. Вы знаете, что не только в контексте именно этого документа, но и в целом мы крайне критически относимся к любым попыткам США распространить свою юрисдикцию на другие страны. Подобная трансграничная практика нас не устраивает, мы с ней не согласны, и, конечно, кроме обеспокоенности это ничего вызвать не может ", - сказал Песков.

Напомним, 17 ноября Сенат США поддержал "Закон Родченкова" , по которому за нарушение антидопинговых правил предусмотрено до 10 лет заключения и штрафы до $ 1 млн

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb