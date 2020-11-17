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Espreso.tvСпортВ Кремле отреагировали на принятый в США жесткий антидопинговый закон

В Кремле отреагировали на принятый в США жесткий антидопинговый закон


фото: gettyimages
В Кремле выразили обеспокоенность из-за принятого в США нового антидопингового закона, по которому нарушителям грозит до 10 лет заключения

Об этом сообщает Р-Спорт.

По словам пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, в Кремле не согласны с законом, по которому причастным к нарушению антидопинговых правил в соревнованиях с участием спортсменов из США грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.

"Безусловно, мы обратили на это внимание. Вы знаете, что не только в контексте именно этого документа, но и в целом мы крайне критически относимся к любым попыткам США распространить свою юрисдикцию на другие страны. Подобная трансграничная практика нас не устраивает, мы с ней не согласны, и, конечно, кроме обеспокоенности это ничего вызвать не может ", - сказал Песков.

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