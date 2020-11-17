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Espreso.tvМир10 лет заключения и $ 1 млн штрафа: Сенат США принял беспрецедентный антидопинговый закон

10 лет заключения и $ 1 млн штрафа: Сенат США принял беспрецедентный антидопинговый закон


фото: Reuters
Сенат США поддержал "Закон Родченкова", согласно которому за нарушение антидопинговых правил предусмотрено до 10 лет заключения и штрафы до $ 1 млн

Об этом сообщает AFP .

Сенат США одобрил законопроект, позволяющий привлекать к ответственности лиц, нарушивших антидопинговые правила на международных соревнованиях с участием американских спортсменов.

Закон назван в честь информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, который рассказал о массовых допинговые махинации, которые применяла Россия во время Олимпиады-2014.

Закон позволяет США добиваться судебного преследования за участие в допинговых заговорах на международных соревнованиях с участием американских спортсменов. Наказание за преступление предусматривает штраф до $ 1 млн и заключения до 10 лет.

Закон Родченкова нацелен на окружение спортсменов: тренеров, агентов, менеджеров и представителей спортивного и государственного руководства.

Палата представителей Конгресса США одобрила закон Родченкова еще в 2019 году, теперь его должен подписать президент Дональд Трамп.

"Это монументальный день в процессе борьбы за чистый спорт во всем мире, мы с нетерпением ждем, что вскоре закон вступит в силу и поможет изменить правила игры в интересах чистых спортсменов", - сказал глава USADA (Антидопингового агентства США) Трэвис Тайгерт.

В уже WADA выразили обеспокоенность в связи с принятием закона, поскольку он может ослабить принцип единого набора правил для спортсменов со всего мира.

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