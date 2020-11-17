Труханов третий раз стал мэром Одессы, - теризбирком

17 ноября, 2020, 16:12

17 ноября Одесская городская ТИК объявила результат второго тура выборов, которые прошли в воскресенье, 15 ноября

Результат выборов мэра Одессы зачитала председатель ТИК, передает Укринформ.

"Количество голосов избирателей, поданных за каждого кандидата на должность городского головы, составила: Николай Скорик - 72 тыс. 974 голоса избирателей, ГеннадийТруханов - 93 тыс. 901 голос избирателей", - сообщила глава теризбиркома Одессы.

Таким образом кандидат от партии "Доверяй делам" Геннадий Труханов набрал 54,28% голосов и был объявлен избранным.

Напомним, в ходе выборов мэра Одессы полиция открыла производство по факту уклонения членов территориальной избирательной комиссии от исполнения обязанностей

Также в ходе сдачи протоколов 8 из 16 членов районной ТИК в Одессе дважды подряд воздерживались от голосования по принятию протоколов с двух участков

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