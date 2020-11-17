Столкновения под Радой: полиция задержала активиста

17 ноября, 2020, 12:00

17 ноября полиция задержала одного из активистов, которые препятствовали проходу депутатов в Верховную Раду во время акции протеста предпринимателей под парламентом

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Митингующие перекрыли проход к ВРУ, чем мешали народным избранникам беспрепятственно попасть в здание законодательного органа Украины. На неоднократные предупреждения правоохранителей прекратить противоправные действия и не нарушать правопорядок, участники акции не реагировали. Поэтому, полицейские частично оттеснили граждан и сделали коридор для прохода народных депутатов в ВРУ ", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что один из участников мероприятия совершил злостное неповиновение требованию полицейского и пытался вступить с правоохранителями в драку.

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"Сейчас 50-летнего правонарушителя, жителя Тернопольской области, доставлено в территориальное управление для выяснения всех обстоятельств и привлечения его к ответственности", - рассказали в полиции Киева.

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