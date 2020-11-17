Столкновения под Радой: полиция задержала активиста
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"Митингующие перекрыли проход к ВРУ, чем мешали народным избранникам беспрепятственно попасть в здание законодательного органа Украины. На неоднократные предупреждения правоохранителей прекратить противоправные действия и не нарушать правопорядок, участники акции не реагировали. Поэтому, полицейские частично оттеснили граждан и сделали коридор для прохода народных депутатов в ВРУ ", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что один из участников мероприятия совершил злостное неповиновение требованию полицейского и пытался вступить с правоохранителями в драку.
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"Сейчас 50-летнего правонарушителя, жителя Тернопольской области, доставлено в территориальное управление для выяснения всех обстоятельств и привлечения его к ответственности", - рассказали в полиции Киева.
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