США начнут выводить части войск из Ирака и Афганистана, - Минобороны
17 ноября, 2020, 22:29
Министерство обороны США объявило о выводе части контингента своих войск в Ираке и Афганистане
Об этом заявил исполняющий обязанности главы ведомства Кристофер Миллер, передает РБК-Украина.
В Ираке и Афганистане должны вывести по 2,5 тыс. военных. После вывода в Ираке должно остаться 500 американских военных, а в Афганистане - две тысячи.
По плану, вывод должно завершиться до 15 января.
- Напомним, что заместитель главы Министерства обороны США по вопросам разведки Джозеф Кернан оставил должность.
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