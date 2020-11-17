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Espreso.tvОбществоСША начнут выводить части войск из Ирака и Афганистана, - Минобороны

США начнут выводить части войск из Ирака и Афганистана, - Минобороны

Министерство обороны США объявило о выводе части контингента своих войск в Ираке и Афганистане

Об этом заявил исполняющий обязанности главы ведомства Кристофер Миллер, передает РБК-Украина.

В Ираке и Афганистане должны вывести по 2,5 тыс. военных. После вывода в Ираке должно остаться 500 американских военных, а в Афганистане - две тысячи.

По плану, вывод должно завершиться до 15 января.

  • Напомним, что заместитель главы Министерства обороны США по вопросам разведки Джозеф Кернан оставил должность.

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