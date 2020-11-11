Заместитель министра обороны США по вопросам разведки ушел в отставку

Об этом сообщает CNN .

Пока не известно, подал Кернан в отставку или был уволен с должности.

При этом один из источников сообщил, что заместитель министра и ранее планировал уйти с должности после выборов, но его уход был ускорен.

Он занимал свой пост с 2017 года.

Накануне Дональд Трамп уволил министра обороны Марка Эспера , который занимал должность министра обороны с июля 2019 года и назначил временно исполняющим обязанности на этой должности Кристофера Миллера. Ранее он возглавлял главное антитеррористическое ведомство США.

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