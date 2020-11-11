Заместитель министра обороны США по вопросам разведки ушел в отставку
11 ноября, 2020, 11:00
Заместитель главы Министерства обороны США по вопросам разведки Джозеф Кернан покинул пост
Об этом сообщает CNN .
Пока не известно, подал Кернан в отставку или был уволен с должности.
При этом один из источников сообщил, что заместитель министра и ранее планировал уйти с должности после выборов, но его уход был ускорен.
Он занимал свой пост с 2017 года.
- Накануне Дональд Трамп уволил министра обороны Марка Эспера , который занимал должность министра обороны с июля 2019 года и назначил временно исполняющим обязанности на этой должности Кристофера Миллера. Ранее он возглавлял главное антитеррористическое ведомство США.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-