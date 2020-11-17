Сборная Украины разгромной победой завершила квалификацию Евро-2021
17 ноября, 2020, 20:50
В 10-м туре квалификационного раунда Евро-2021 молодежная сборная Украины разгромила Северную Ирландию со счетом 3:0
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Матч проходил в селе Ковалевка Киевской области. За сборную Украины забитыми мячами отметились Евгений Исаенко, Владислав Бабогло и Николай Кухаревич.
Квалификационный турнир команда Руслана Ротаня завершила на третьем месте и не смогла выйти в основной раунд Евро-2021.
Квалификационный турнир Евро-2021
Группа 8
17 ноября
Украина - Северная Ирландия 3:0
Голы: Бабогло, 68, Исаенко, 70, Кухаревич, 74
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В 8-м туре квалификации Евро-2021 молодежная сборная Украины победила Румынию со счетом 1: 0.
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