Сборная Украины разгромной победой завершила квалификацию Евро-2021

17 ноября, 2020, 20:50

В 10-м туре квалификационного раунда Евро-2021 молодежная сборная Украины разгромила Северную Ирландию со счетом 3:0

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Матч проходил в селе Ковалевка Киевской области. За сборную Украины забитыми мячами отметились Евгений Исаенко, Владислав Бабогло и Николай Кухаревич.

Квалификационный турнир команда Руслана Ротаня завершила на третьем месте и не смогла выйти в основной раунд Евро-2021.

Квалификационный турнир Евро-2021

Группа 8

17 ноября

Украина - Северная Ирландия 3:0

Голы: Бабогло, 68, Исаенко, 70, Кухаревич, 74