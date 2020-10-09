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Espreso.tvСпортЕвро-2021: Украина победила Румынию в решающем матче квалификации

Евро-2021: Украина победила Румынию в решающем матче квалификации


фото: uaf.ua
В 8-м туре квалификации Евро-2021 молодежная сборная Украины победила Румынию со счетом 1: 0

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Единственный гол в матче был забит на 80-й минуте. Пенальти реализовал Сергей Булеца. Если бы украинцы сегодня проиграли, то потеряли бы шансы на выход на Евро-2021.

После 8-го тура команда Руслана Ротаня занимает третье место в турнирной таблице 8 группы. У команды на один матч меньше, чем в Румынии, которая идет второй и имеет преимущество 6 очков.

В основной раунд Евро-2021 выйдут команды, которые займут первые места в своих группах, а также 5 лучших команд, занявших второе место.

Квалификационный раунд Евро-2021

8-й тур

9 октября

Украина U21 - Румыния U21 1: 0

Голы: Булеца, 80 (пен.)

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